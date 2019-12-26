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Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

İdlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardımSuriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın hava ve kara saldırılarından kaçarak, İdlib kentinin güneyinden göç eden 150 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca sünger yatak, battaniye ve gıda paketi dağıtıldı.

26.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:16
'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım
Suriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın hava ve kara saldırılarından kaçarak, İdlib kentinin güneyinden göç eden 150 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca sünger yatak, battaniye ve gıda paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Harbenuş bölgesinde 150 çadırlık kamp kurduklarını belirterek, Kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttık. Kampa yerleştirmiş olduğumuz 150 aileye sünger yatak, battaniye ve gıda paketi verdik. Çok yoğun göç dalgası geliyor. Türkiye sınırına yakın olan bölgelerde çadır kuracak alan kalmadı. Birçok aile açıkta kaldı. Kışın bu soğuk günlerinde ailelerin mağduriyetlerini giderebilmek için İdlib şehir merkezine yakın bölgelerde, güvenli alanlarda kamp alanları oluşturulması gerekiyor dedi.
Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

İnsani Yardım Vakfı, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA


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