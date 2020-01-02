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Hatay idlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması

İdlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taramasıSuriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler, sağlık taramasından geçirildi.

02.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:55
'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması
'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler, sağlık taramasından geçirildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, Türkiye sınırına yakın Harbenuş Kampı'na sığınan Suriyelilere sağlık taraması yapıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını söyledi. Göç yolundan gelen sivillere yönelik sağlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Tosun, Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda sağlandı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımız devam edecektir dedi.
Hatay idlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA


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