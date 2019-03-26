Hatay İdlib'teki Gözlem Noktalarına Konteyner ve Beton Blok Sevkiyatı

Kaynak: DHA

İdlib'teki gözlem noktalarına konteyner ve beton blok sevkiyatıSuriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan konteynır ve beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Konteynır ve beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderdi. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.