Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HATAY İHH'dan, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı

İHH'dan, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldıSURİYE'nin İdlib kent merkezinde, aynı çatı altındaki dedelerinin koruması altında anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı sahip çıktı.

04.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:05
İHH'dan, İdlib 'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı
SURİYE'nin İdlib kent merkezinde, aynı çatı altındaki dedelerinin koruması altında anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı sahip çıktı. Yetimlerin ihtiyaçları karşılandı.
Suriye 'deki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra anne ve dedeleriyle birlikte İdlib kenti güney kırsalındaki Maaret el Numan ilçesinden şehir merkezine göç eden 42 yetimin tüm ihtiyaçları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca karşılandı. Babalarıyla birlikte amcalarını da kaybeden yetimler, İdlib şehir merkezinde 3 odalı atıl durumdaki bir evde anne ve dedelerinin koruması altında yaşam mücadelesi veriyor.
İç savaşta 6 oğlunu kaybeden Ahmed Muhammed Debibi, oğullarından geriye kalan torun ve gelinlerinin geçimini sağlamak için gündelik işlerde çalışıyor. Debibi'nin bu çabası ailesinin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kalıyor.
YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE SAHİP ÇIKTILAR
Dede Debibi'nin, torunlarına destek olunması için yaptığı yardım çağrısından sonra harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca yetimlere oyuncak dağıttı.
Vakıf tarafından yetimlere sosyal nakdi desteğin yanı sıra gıda, hijyen paketi, ev eşyası, oyuncak ve kıyafet yardımında bulunulduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 42 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Tosun, dedelerinin yardım çağrısı üzerine çocuklara ulaştıklarınıanlatarak, "Bu yetimlerimiz gibi Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk bulunuyor. Zor durumdaki bütün yetimlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çocuklarımızın dedeleri tarafından bize bir yardım çağrısı yapıldı. Bizde bu çağrı üzerine çocuklara İdlib'te ulaştık" dedi.
Yetimlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydeden Tosun, 'Çocuklar zor şartlar altında yaşıyor. Onların maddi ve manevi olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Vakfımız, bu yetimlere sahip çıktı, destek olmaya da devam edilecek" diye konuştu.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım alanında faaliyet yürütüyor.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
HATAY İHH’dan, İdlib’te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Haberin Videosu :

HATAY İHH'dan, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››HATAY İHH'dan, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronayı yenen en yaşlı insan’ oldu! 106 yaşında iyileşti Haberler
'Koronayı yenen en yaşlı insan' oldu! 106 yaşında iyileşti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı - Haber 13:38: MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada - Haber 13:38: Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor - Haber 13:38: Matematiksel modellemeyle koronavirüsün Türkiye'deki seyri incelendi - Haber 13:38: Ermeni Vakıflar Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber