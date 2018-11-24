Hatay İhh İdlib'teki, Kemmune Kampı Yenilendi

İhh İdlib
'teki, Kemmune kampı yenilendi
SURİYE'nin Halep kentinden 2016 yılı Aralık
ayında tahliye edilen mülteciler için İdlib kırsalında kurulan Kemmune'deki çadır kentinde kötü hava koşulları nedeniyle hasar gören çadırlar İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfınca yenilendi.
Halep kentinden 2016 yılında yoğunlaşan hava ve kara saldırıları sonucu İdlib'e tahliye edilen aileler için kurulan Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördü. Kampta yaşayan sivillerin kampları da İHH tarafından yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi.
İHH Suriye
Çalışmaları Reyhanlı
Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, çadır yaşamının zorluklarına işaret ederek, ??Halep'ten tahliye edilen aileler için İdlib kırsalında kurduğumuz Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle çok ciddi şekilde zarar gördü. Aynı zamanda altyapı konusunda da bazı bakım-onarım ihtiyaçları oluştu. Zaten çadır hayatı insanlar için oldukça zor. Bu nedenle İHH olarak Türk Kızılayı
ve AFAD
kurumlarımızın da destekleriyle Kemmune kampındaki 156 çadırı yeniledik. Aynı zamanda altyapıya yönelik bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza katkı sağlayan Türk Kızılayı ve AFAD yetkililerine teşekkür ediyoruzö dedi. Tahiroğlu, ayrıca, İHH tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde çadır kent ve kamplarda 150 bin mültecinin yaşadığını da söyledi.
İdlib,İHH
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:42