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HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.

26.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:40
HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

İHH, Suriye 'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.

İdlib kenti kırsalında sivillerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından verilen seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Sivillerin yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Opr. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, "İdlib'deki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip, halka broşür dağıtıp, bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz. Yine sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara da koronavirüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı afişler asıyoruz"? dedi.

Sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Tlass şunları söyledi:

'Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık. İHH olarak son 1 hafta içerisinde Suriye'deki 40 bin sivili yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdik.?


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Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İdlib, İHH, Güncel

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