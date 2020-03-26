Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyorSURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.

26.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:13
İHH, Suriye 'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.
İdlib kenti kırsalında sivillerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından verilen seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Sivillerin yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Opr. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, "İdlib'deki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip, halka broşür dağıtıp, bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz. Yine sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara da koronavirüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı afişler asıyoruz"? dedi.
Sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Tlass şunları söyledi:
'Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık. İHH olarak son 1 hafta içerisinde Suriye'deki 40 bin sivili yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdik.?
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
HATAY İHH, Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Haberin Videosu :

HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, ’Evde kal’ çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye’de bir ilk olan sistem Ordu’da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ’da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Başkentte kaçak dezenfektan üretilen iş yeri mühürlendi - Haber 17:05: Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu - Haber 17:05: 7226 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Haber 17:05: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber 17:05: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Hiç kimseyle temas etmeme rağmen virüsü kaptım - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler