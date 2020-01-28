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Hatay İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hatay İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleşti.

28.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:06Hatay İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleşti.
Vali Doğan, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (İTSO) toplantıda 2019 yılında yürütülen 418 projenin 234'ünün tamamlanarak hizmete alındığını, 167'sinin devam ettiğini belirtti.
Geçtiğimiz yılın dünya ve için kriz ortamının olduğu yıl olarak hatırlandığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:
"Bu kriz sadece Türkiye'nin krizi değil, tüm dünyada olan bir kriz. Ancak geçen yıl yatırımlarına baktığımızda hem kamu hem de özel sektör biz 2019 yılını aslında fena atlatmamışız. Özel sektörle görüştüğümde de 2019 yılının verimli geçtiğini ifade etmektedirler. Yine ihracatımıza baktığımızda 2018 yılının çok çok üzerine çıkmış durumdayız. İl anlamında da bir önceki yıla kıyasla oldukça başarılı bir yıl geçirmişiz. Elbette dünyadaki olan her şey Türkiye'yi de etkilemektedir. Türkiye bu dar boğazdan hızlı bir şekilde çıkmıştır. İnşallah 2020 daha verimli bir yıl olacaktır."
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili birim amirleri de katıldı.

Nezih Doğan, Rahmi Doğan, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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