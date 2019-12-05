Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Hoca "Şehitlik" Konusunu anlattı

Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu program Ali Güven hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu hoca, katılımcılara "Şehitlik ve Gazilik" konusunda konferans verdi.

İl Müftüsü Kavillioğlu hoca konuşmasının başında, önceki gün Hataylı şehidimizi son yolculuğuna uğurladıklarını hatırlatarak, tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyor hepsini rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak şehitlerimizin şefaatine bizleri de nail eylesin" diyerek dua etti.

Allah katında en büyük mertebelerden biri şehitliktir diyen Kavillioğlu hoca, Şehit demek; vatanı, namusu, mukaddesatı dini uğruna canını seve seve verendir. Gazi ise; bu niyetle yola çıkmış anacak o şehadet kendisine nasip olmayan kimse demektir.

Peygamberimiz (s.a.v.) "Kim canı gönülden şehit olmayı arzu ederse yatağında dahi ölse Allah ona şehitliği nasip eder" buyurmuştur. Bu sebeple şehitler gibi yaşayıp, onun rızası uğrunda çalışıp, vatanı mukaddesatı uğruna canı gönülden çalışmak gerekir" dedi.

ŞEHİTLİK 5 KISIMDIR

Şehitliğin 5 kısım olduğunu belirten İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilen Müslim ve İbni Mace'de geçen Bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz (s.a.v) "Siz kimleri şehit sayıyorsunuz?" diye sordu. Sahâbîler: – Yâ Resûlallah! Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Peygamber Efendimiz: – "Öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır" buyurdu. Ashâb: – O halde kimler şehittir, yâ Resûlallah! dediler. Resûl-i Ekrem: – "Allah yolunda öldürülen, Allah yolunda ölen şehittir; bulaşıcı hastalıktan, ishalden (karın ağrısında), boğularak ölen, yıkıntı altında kalan şehittir" buyurdu.

Allah yolunda savaşarak canını verip şehit olanalar tabi ki derece bakımından mertebesi daha yüksektir, diğerleri hükmü şehittir.

Şehit olabilmek için elimizden ne geliyorsa, malımız canımız, ilmimiz, kalemimiz neyimiz varsa Allah'ın dinine, kitabına hizmet etmek için çalışmalıyız. Böyle yaparsak inanıyoruz ki Cenab-ı Hak son nefesimizde bizlere de şehadet mertebesini nasip edecektir. Cenabı hak cümlemize son nefesimize şehadet mertebesini nasip eylesin" diye dua ederek konuşmasını tamamladı.