Hatay ile İskenderun'u Yeniden İmar ve İhya Edeceğiz"

AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
, "İnanıyorum ki milletimiz tüm olanları biliyor ve görüyor. Bu konuda hesabını 31 Mart akşamı verecektir. Milletimizle önümüzdeki süreçte istişare içinde Hatay ve İskenderun
'u yeniden imar ve ihya edeceğiz." dedi.
İskenderun ilçesinde, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Güler, ilçede, İskenderun Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Belediyesi
, Gazeteciler Cemiyeti
ve Deniz Ticaret Odasını ziyaret etti.
Güler, ardından, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafla bir araya geldi.
En önemli özelliklerinin şeffaflık, dürüstlük ve istişare olduğunu ifade eden Güler, çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.
İskenderun'da yaşanan trafik sorunuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Güler, "İskenderun kent içi trafik düzenlenmesi yapıldığında, İskenderun Belediyesi'nin, Şoförler Odasının ve STK
'larının bilgisi olmuyor. Neden çünkü her şeyi bilen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var." diye konuştu.
Eldeki kaynakların İskenderun ve Hatay'ı sil baştan imar etmeye yeterli olduğunu vurgulayan Güler, "Allah nasip eder Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı olursak biz yanlışları milletimizle ve STK'larla tartışarak düzelteceğiz." diye konuştu.
"Milletimizin aklıyla kimse dalga geçmesin. 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durdurmuş bu milletin aklıyla kimse alay etmeye kalkmasın." diyen Güler, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki milletimiz tüm olanları biliyor ve görüyor. Bu konuda hesabını 31 Mart akşamı verecektir. Milletimizle birlikte önümüzdeki süreçte istişare içinde Hatay ve İskenderun'u yeniden imar ve ihya etmeye başlayacağız."
Güler'in İskenderun ziyaretlerine, partililer de eşlik etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:21