Hatay'ın Aydınlık Geleceği İçin Çalışacağız"

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Hatay'ın aydınlık geleceği için çalışacaklarını bildirdi.Yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzin ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Güler, AK Parti İlçe Başkanlığı, Erzin Belediyesi ve Erzin Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.Erzin küçük sanayi kooperatifini ziyaret eden Güler, burada esnaf ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Güler, yaptığı konuşmada, Hatay'ın sorunlarını iyi bildiğini ve kenti yeniden inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.En büyük sermayesinin helal lokma olduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti:"Çok şükür boğazımdan bilerek haram lokma geçmedi. En büyük sermayemiz haram yememek ve doğruyu söylemek. Biz milletimize hiçbir zaman yalan söylemeyeceğiz. Nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Üniversite yıllarında çay satarak, simit satarak okuyan bu kardeşinizin Allah nasip ederse Hatay'ın da imarında, ihyasında büyük emeği olacak. Hatay'ın aydınlık geleceği için çalışacağız. Bunu hep beraber el ele vererek başaracağız."Güler, Hatay'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.İlçede geçtiğimiz günlerde yangının meydana geldiği oteli de ziyaret eden Güler, son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.