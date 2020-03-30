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Hatay'ın birçok ilçesinde cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Hatay'ın birçok ilçesinde cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı Hatay'ın Kırıkhan, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde korona virüs (Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.

30.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:53
Hatay 'ın birçok ilçesinde cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan , Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde korona virüs (Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.
Korona virüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında Kırıkhan ilçesinin işlek caddelerinden birisi olan Kanatlı Caddesi ve ara sokaklar saat 17.00 itibaren trafiğe kapatıldı. Korona virüs mücadelesi kapsamında uyarılara uymayan vatandaşlara Kırıkhan ilçe Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ile Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu emirleri doğrutusunda, polis insanların eve gitmesi için anonslar yaptı.
Reyhanlı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların korona virüsü (Kovid-19) mücadelesi kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve İlçe Kaymakamı Ali Candan emirleri doğrultusunda tüm çarşı merkezi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar evlerine gitmesi için anonslar yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, "Halkımızın can güvenliği için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.
İskenderun
İskenderun'da Valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Şehitpamir Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Tayfur Sökmen Bulvarı ile sahil kordon boyu araç trafiğine kapatıldı.
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Hatay’ın birçok ilçesinde cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Hatay, Yerel

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Hatay'ın birçok ilçesinde cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
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