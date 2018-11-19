19 Kasım 2018 Pazartesi 16:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:11

Hatay'ın Çiçekleri, Çiftçinin Ekmeği projesi kapsamında 250 girişimci kadına teşekkür belgeleri dağıtıldı.Hatay Üreten Eller Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Hatay'ın Çiçekleri, Çiftçinin Ekmeği Projesinde emek veren 250 girişimci kadına teşekkür belgeleri dağıtıldı.Proje fikrinin çıkışı ve şu anki durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Hatay Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir, hedeflerinin kadın istihdam sayısını arttırmak ve EXPO 2021 için Hatay'ın ihtiyaç duyduğu tüm çiçeklerin üretimini sağlamak olduğunun söyledi.Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ise Hatay'ın Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği projesi ile kentte peyzaj amaçlı kullanılan bitkilerin çoğunun kadınların emekleriyle üretildiğini söyledi. Başkan Savaş, "Başlattığımız bu proje kapsamında Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 organizasyonunda kullanılacak bitkilerin de Hataylı kadın üreticiler tarafından yetiştirilmesinin büyük gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2021 EXPO'suna kadar sadece 250 kadını değil binlerce kadın ile anneyi iş sahibi yaparak çocuklarının eğitim masraflarına katkı sunmak. Bu bizim görevimiz. Önümüzdeki zaman zarfı içerisinde kendi tohumlarımızı üretmeyi ve bunun sonucunda da kırsaldan kalkınmayı amaçlıyoruz. Organik ve pazarlama evrelerini de sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - HATAY