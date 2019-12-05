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Hatay'ın güzellikleri İzmir'de

Şehrin sahip olduğu turizm potansiyelini yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için nitelikli çalışmaların altına imza atan Hatay Büyükşehir Belediyesi, 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'ndeki yerini aldı.

05.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:46Hatay'ın güzellikleri İzmir'de

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak gösterilen ve binlerce turizm elçisinin ziyaret ettiği fuarda 'ı dünyaya tanıtmak isteyen Büyükşehir, şehrin değerlerini 'e taşıdı.

Binlerce yıllık geçmişinde onlarca medeniyete kucak açmış Hatay'ın tarihi, kültürel ve sosyolojik zenginliklerini ziyaretçilerle paylaşan Büyükşehir yetkilileri standa gösterilen ilgiden memnun.

7 Aralık Cumartesi gününe kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak fuarda, Hatay Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etmek isteyen konuklar, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri seçilen Hatay'ın lezzetlerini tatma ve tanıma imkânı da bulabilecek.


İzmir, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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