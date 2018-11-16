Hatay'ın Lezzet Ustalarından Başkan Savaş'a Teşekkür

Hatay'ın zengin yemek kültürünü ve dünyaca ünlü damak çatlatan lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya devam eden Başkan Savaş'ın bu hamlesi Hatay'ın lezzet ustalarından tam destek aldı.

GASTRONOMİ UNVANI YEMEK TURİZMİNİ CANLANDIRACAK

UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak Gastronomi Şehri unvanına layık görülen medeniyetler kenti Hatay'ın esnafı, kazanılan gastronomi unvanı sayesinde Hatay'da yemek turizminin canlanacağını, gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekleştirilen gastronomi festivallerinin Hatay'ın tanıtımına olumlu katkılarda bulunacağının altını çizdi.

Hatay mutfağının yurt dışında başarılı bir şekilde tanıtılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Hataylı esnaflar, katkılarından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.