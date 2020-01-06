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Hatay'ın Melekleri evinde çok farklı

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında evinde Botaş'ı ağırladı.

06.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:21 Hatay'ın Melekleri evinde çok farklı

5 Ocak Pazar günü Antakya Salonu'nda oynanan mücadeleyi Büyükşehir Belediyespor 78-68'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya ev sahibi Hatay temsilcisi etkili başladı. Pota altından skor üreten mavi-beyazlılar ilk çeyreği 23-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte sahada başa baş bir mücadele vardı. Alan savunması yaparak rakibini dışa atışlara zorlayan konuk ekip , hızlı hücumlarla sayı buldu ve ilk yarı 37-34 ev sahibi lehine sonuçlandı.

Maçın üçüncü çeyreği kora kor mücadeleye sahne oldu. İki takım da hızlı hücumlarla skor üretti ve üçüncü çeyrek 56-55 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın final çeyreği nefesleri kesti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği dakikalarda Hataylı basketbolcular oyuna ağırlığını koydu. Taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı açan Hatay Büyükşehir Belediyespor sahadan 78-68 galip ayrıldı.


Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Botaş, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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