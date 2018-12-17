17 Aralık 2018, 10:01
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Hatay'ın Melekleri Evine Başarı İle Döndü

Hatay

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9.hafta karşılaşmasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreğinde güçlü savunma yapmasına rağmen rakibine karşı etkili davranamayan Hatay Büyükşehir Belediyespor , ilk çeyreği 23-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumları ile oyunun hâkimiyetini elinde tutmayı başaran HBB'nin başarılı sporcuları, soyunma odasına 43-39 önde girdi.

Kıran kırana geçen mücadelede üçüncü çeyreğe Gündoğdu Adana Basketbol Takımı 60-58 önde girdi. Son çeyrekte taraftarlarının desteğini alarak farkı koruyan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol Takımı'nı 70-83 skorla mağlup etti.

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17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01