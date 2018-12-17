Hatay'ın Melekleri Evine Başarı İle Döndü

Maçın ilk çeyreğinde güçlü savunma yapmasına rağmen rakibine karşı etkili davranamayan Hatay Büyükşehir Belediyespor , ilk çeyreği 23-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumları ile oyunun hâkimiyetini elinde tutmayı başaran HBB'nin başarılı sporcuları, soyunma odasına 43-39 önde girdi.
Kıran kırana geçen mücadelede üçüncü çeyreğe Gündoğdu Adana Basketbol Takımı 60-58 önde girdi. Son çeyrekte taraftarlarının desteğini alarak farkı koruyan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol Takımı'nı 70-83 skorla mağlup etti.
Gündoğdu,basketbol,Büyükşehir Belediyespor,Hatay
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01