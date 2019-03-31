Hatay'ın Payas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Bekir...

Hatay
'ın Payas
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bekir Altan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Altan 10 bin 393, CHP
adayı Ali Oğuz
9 bin 528, Saadet Partisi
adayı Recep Baysal
3 bin 638 oy aldı.
-Altan'ın özgeçmişi-
Altan 1968'de Dörtyol
'da dünyaya geldi. 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu İlköğretim Matematik Bölümünü okudu. 1988-1996 yılları arasında Türkiye
'nin çeşitli illerinde öğretmen olarak görev yaptı. 1996-1999 Payas 100. Yıl İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yaptı. 1999 yılından beri AK Parti Payas Belediye başkanlığı görevi yapan Altan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA