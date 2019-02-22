22 Şubat 2019, 10:27
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Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı. Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giderken yakalanan Hamurcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu'nun sorgusuna başlandığı belirtildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (21)
İBRAHİM: YAKALANDILAR TAMAM DA HANGİ ÖRGÜT KİM BUNLAR. OLAYIN OLDUĞU ZAMANLAR EL NUSRA DENİLDİ SURİYE GİZLİ SERVİSİ DENİLDİ. YAYIN YASAĞI KONULDU. SONRA BİR YERLERDE BAZI ASKERLER TUTUKLANDI. HA BİR DE O ZAMANLAR ŞAMDA CUMA NAMAZI KILACAKTIK. BİZDEKİ CAMİLER DOLDU TAŞTI DA . TA ŞAMA GİDECEZ CUMA NAMAZI KILMAYA
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ÜLKÜCÜ: Andımızı yasaklayanlar Türk olduğunu haykırmaktan utananlar Size lanet olsun Suriye bataklığa bizi sokanlar Türkiye yi suriyeliler ile dolduranlar Mezarınızda bile inim inim inlersiniz inşallah Olan mazlum Türk milletine oluyor
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ÜLKÜCÜ: Bu kardeşlerimiz zamanında Avrupa’nın gazına gelip sınırımıza Amerika’yı Almanya’yı Fransa’yı Rusya’yı sokanlardır Daha 6 sene öncesine kadar ne ABD oradaydı ne Fransa Olan halkımıza oldu Yazık ülke kime emanet Vallahi üzüntüden uyuyamıyorum Elini vicdanına koysun herkes Sandığa gitsin Ülkeyi bu duruma düşüren her kimse hesap sorsun
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ACİK SÖZLÜ: Yapani degilde yaptirani igdam etmeli Allah bunlari hic birzaman af Etmez mahsum insanlarin canina Kiydilar
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NURİ HANZADE: Bunlar, TÜRK ve TÜRKİYE düşmanlığını kendilerine hedef belleyip, bu uğurda her türlü kalleşliği, vahşeti, iğrençliği yapabilen; kılıf olarak da yıkıcı bölücü aşırı sol örgüt maskeleri kullanan mezhepçi Esad’ın emir kulu satılmışlardır.
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