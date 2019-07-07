Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYELİ 3 KİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir."