Hatay'ın tepsi kebabına yoğun ilgi

Hatay'ın tepsi kebabına yoğun ilgiHATAY mutfağının simge yemeklerinden olan ve yöre halkı tarafından çok sevilen tepsi kebabı, normalleşme süreciyle birlikte Hataylıların yeniden vazgeçilmez yemeği haline geldi.

14.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:20
Hatay'ın tepsi kebabına yoğun ilgi
HATAY mutfağının simge yemeklerinden olan ve yöre halkı tarafından çok sevilen tepsi kebabı, normalleşme süreciyle birlikte Hataylıların yeniden vazgeçilmez yemeği haline geldi.
UNESCO tarafından 2017 yılında dünyanın 26'ıncı gastronomi şehri seçilen Hatay'da yörenin en meşhur yemeği tepsi kebabı yöre halkı tarafından Lahm-ı Sini olarak adlandırılıyor. Kırmızı etin zırh yardımıyla kıyılmasından sonra tepsiye konulmasıyla yapılan kebap türü taş fırınlarda pişirilerek müşterilere sunuluyor. Kullanılan malzemenin ve pişirilişinin lezzeti açısından çok önemli olduğu tepsi kebabı koronavirüs salgınında tedbirlerin hafiflemesiyle yeniden restoranlardaki yerini aldı. Hatay Çarşısında bir restoranın müdürlüğünü yapan Mehmet Özbey, tepsi kebabının Hatay'ın yüzyıllara dayanan bir yemeği olduğunu ve restoranların menüsünde başköşeyi aldığını söyledi. Tepsi kebabının yapılışında kullanılan her malzemenin önemli olduğunu belirten Özbey, koronavirüs salgını sürecinde özellikle Hataylıların tepsi kebabına hasret kaldıklarını normalleşme süreciyle birlikte bu özlemin son bulduğunu kaydetti.
TATMAK İÇİN AVRUPA'DAN GELİYORLAR
Tepsi kebabının Hataylılar tarafından çok sevildiğini ama ününün sadece Haya ile sınırlı olmadığını belirten Mehmet Özbey, salgın öncesi hem yerli hem de yabancı turistlerin tepsi kebabını tatmak için kente geldiklerini söyledi. Bu tür lezzetlerin aynı zamanda ülke kültürü adına da önemli olduğunu vurgulayan Özbey, "Bundan dolayı işimizi hakkıyla yapıyoruz. Tepsi kebabı zırh kıymasından yapılır ve içerisine kente özgü baharatlar atılır. Hayvanın kendi yağı kullanılır. Odun ateşinde ağır ağır pişer. Şuanda fiyatı 25 liradan günde 500 porsiyona yakın tepsi kebabı satıyoruz. Tabi bu sayı normalleşmenin ilerlemesiyle artabilir. Biz bir gastronomi kentinde yaşıyoruz. Buna yakışanı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Tepsi kebabını çok sevdiğini fakat salgın sürecinden dolayı uzun süredir yiyemediğini kaydeden Sevay Şifreler ise normalleşmeyle birlikte ilk işinin tepsi kebabı yemeye gelmek olduğunu söyledi. Hatay’ın tepsi kebabına yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel, Haber

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