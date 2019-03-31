Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Sayın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Sayın 9 bin 990 oy aldı.
Sayın'ın öz geçmişi
Sayın, 24 Şubat 1960 yılında Antakya
'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yayladağı'nda, lise eğitimini Antakya'da tamamlayan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1999 yılı yerel seçimlerinde Şenköy
beldesinde Fazilet Partisi
belediye başkanı olan Sayın, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi. 2014 yılında Yayladağı ilçesinde AK Partiden belediye meclis üyesi olan Sayın, halen Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmektedir.
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Kaynak: AA