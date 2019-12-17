Hatay'ın yerli ürünleri markalaşıyor

3 semavi dinin bir arada yaşamış olduğu, yükselen ezan seslerine kilise çanlarının eşlik ettiği, mitolojik hikâyeleriyle dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu kutsal toprak Hatay, "Medeniyetler Bahçesi'' temasıyla EXPO 2021'e damga vurmaya hazırlanıyor.

Zengin bitki florasıyla dünya çapında adını duyuran Hatay, verimli ve bereketli topraklarında yetişen yöresel ürünlerini EXPO 2021 organizasyonu ile markalaştıracak.

HBB KOOPERATİFLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Tüm çalışmaları kurum, kuruluş ve dernekler ile iş birliği yaparak yürüten Büyükşehir, bu konuda en çok Hatay'ın çiftçisinin emeğine ve üretim gücüne güveniyor. Yerel çiftçinin üretime daha çok katılması ve üretilen ürünlerin dünya pazarında hak ettiği değeri alması için hareket eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleşmek için çalışmalara başladı.

Zeytinyağından nar ekşisine, narenciyeden Samandağ biberine kadar Hatay'a özgü birçok yerel ürünün EXPO ile değer kazanacağını belirten HBB,EXPO 2021 ile kooperatifleşerek çiftçinin ekonomide söz sahibi olmasında, ürettikleri ürünlerin değerini kazanmasında, ürünün teşhirinde ve pazarlanmasında büyük rol oynayacak.

Hatay'ın dünya pazarına açılması için büyük bir fırsat olan EXPO 2021, Hatay'ın yeniden şekillenmesini sağlayacak, yerelden kalkınmayı destekleyecek ve dünyanın en cazip merkezlerinden biri haline gelecek.