Hatay İnsan Kaynakları Ve İstihdam Fuarı Başladı

Hatay Valiliği, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen fuara Hatay Vali Erdal Ata, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İŞKUR İl MüdürüZiya Yüksel, kurum il müdürleri, senato üyeleri ve çok sayıda öğrenciler katılım sağladı.

Açılış töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ziya Yüksel, gerçekleştirilen fuar organizasyonu ile kaynakların planlanması veçalışma hayatlarında milli seferberlik hedeflerine erişilmesine katkı sunulacağına inandığını dile getirdi.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise yapmış olduğu konuşmada,işsizlik sorunun ülkemizde gün geçtikçe artığını ve ülkede umut verici gelişmelerin olduğunu belirterek,"Ülkedeki işsizlik oranının azalması için bireylerin küçük yaşta eğitime başlaması ve iş hayatına daha umutlu bakması gerektiğinin önemine değinen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; " Konumuz işsizlik ve istihdam. Bireylerin iş ahlakını oluşturması ve ideallerini oluşturması için en iyi yaş anaokulundan itibarendir. Avrupa' da çocukların anaokuluna gitme oranı %80 üzerindeyken, ülkemizde %30 civarındadır. Sizler çocuklarınızı anaokulundan itibaren eğitim hayatına alıştırırsanız, daha idealist ve eğitimli bir toplum elde edebiliriz. Üniversite çağındaki öğrencilere baktığımızda Avrupa'da %70 civarındaki öğrenciler ne istediğini biliyor ve hayata atılıyor. Ülkemize baktığımızda üniversiteli öğrencilerimizin %70'ine yapacağını bilmiyor. Bu konu hepimizin en büyük sıkıntısı ve meşgul olmamız gereken bir konu. Birde Suriyeliler konusu var. Misafir olarak ülkemize gelen Suriyeli vatandaşlar istihdamdan da pay almak istiyor. Birçoğu vergiden muaf bir şekilde esnaflık yapmaya çalışıyor. Bizim gençlerimizde bu durumlardan dolayı iş bulamıyor. Şehrimiz teşvik sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Biz Ankara'daki büyüklerimizden bu konuyu değerlendirerek sıralamayı değiştirmelerini istiyoruz. Buraya yatırımların gelmesiyle istihdamın artmasını bekliyoruz. Bu organizasyonun gençlerimizin ufkunu açacak ve umut verecek bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Hatay Valisi Erdal Ata ise yaptığı konuşma da, fuarın düzenlenmesinin amacının Hatay'da iş arayan gençlerin, işsizlerin eleman ihtiyacı duyan firmalarla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Temennimiz fuarımızın iş arayan gençlerimize bir nebze de olsa katkısı bulunsun" dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve akabinde rektör Kaya tarafından,Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'a Fahri Doktora tevdi töreni gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini keserek fuarın açılışını yaptılar.