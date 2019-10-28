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Hatay işitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün

İşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğünHATAY'ın İskenderun ilçesinde işitme ve konuşma engelliler Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, coşkulu düğünle dünyaevine girdi.

28.10.2019 12:29
İşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün
HATAY'ın İskenderun ilçesinde işitme ve konuşma engelliler Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, coşkulu düğünle dünyaevine girdi.
İskenderun'da işitme ve konuşma engelliler Gamze Beyaz ile Abdullah Basa çifti için düğün merasimi gerçekleştirildi. Aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı düğünde doyasıya eğlenen Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, müziği duymasalar da sahneden inmeyerek doyasıya oynadılar.
İŞARET DİLİYLE NİKAH KIYILDI
Düğünde gerçekleştirilen nikah töreninde genç çiftlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Nikah memurunun genç çiftlere sorularını, aile yakınları işaret diliyle aktardı. Çiftlerin işaret diliyle 'evet' cevabı verdiği nikahın ardından, evlilik cüzdanı gelin Gamze Beyaz'a verildi. Genç çift, sahnede alarak doyasıya oynayıp, halaylar çekti.
Hatay işitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün

İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA


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