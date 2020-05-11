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HATAY İskenderun'da gökyüzüne gönderilen 12 metrelik dev uçurtma yere çakıldı

İskenderun'da gökyüzüne gönderilen 12 metrelik dev uçurtma yere çakıldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde 15 kişilik bir grup, 12 metrelik dev uçurtma yaptı.

11.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:18
İskenderun'da gökyüzüne gönderilen 12 metrelik dev uçurtma yere çakıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 15 kişilik bir grup, 12 metrelik dev uçurtma yaptı. Gökyüzüne gönderilen dev uçurtma, rüzgarın etkisiyle ipinin kopması sonucu yere çakıldı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar, çeşitli etkinlikler ve üretimler yapmaya başladı. İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde 5 metre büyüklüğünde uçurtma yapıldığını duyan Sakıt Mahallesi sakinleri harekete geçti. Geçtiğimiz hafta 15 kişilik bir ekiple 3 gün boyunca çalışan mahalleli, 12 metrelik dev bir uçurtma yaptı. Kiraladıkları bir kamyonete güçlükle yükledikleri uçurtmayı, Amanos Dağları'nın eteklerine götüren mahalleliler, uçurtmayı gökyüzüne gönderdi. Bir süre gökyüzünde süzülen uçurtma, taşıyıcı ipini kopması sonucu yere çakıldı.
TEKRAR UÇURACAĞIZ
Uçurtmanın büyüklüğüne göre ipinin ince kaldığını belirten Yusuf Balkaya, "Çok emek harcayarak büyük bir uçurtma yaptık. Uçurabileceğimizi düşündük. Rüzgar kesik kesik esince, uçurtmanın iki katlık ipi ince kaldı ve koptu. İstediğimiz gibi bir uçuş olmadı. Kontrol edip, destekleyerek tekrar uçuracağız" dedi. HATAY İskenderun’da gökyüzüne gönderilen 12 metrelik dev uçurtma yere çakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel, Haber

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