HATAY-İskenderun'da huzur operasyonu
İskenderun'da huzur operasyonuHATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.
16.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:59
İskenderun 'da huzur operasyonu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik , Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden çok sayıda polis Buluttepe Mahallesi'nden başlayarak, birkaç grup halinde narkotik köpekleriyle birlikte güven uygulaması yaptı. Uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı iddialarının artması nedeniyle bölgeye abluka altına alan polis, geniş kapsamında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada şüphelilerin de tek tek kimlikleri kontrol edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşın can ve mal güvenliği konusunda suç unsurlarıyla mücadele amacıyla şehir genelinde huzur-güven denetimleri uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik , Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden çok sayıda polis Buluttepe Mahallesi'nden başlayarak, birkaç grup halinde narkotik köpekleriyle birlikte güven uygulaması yaptı. Uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı iddialarının artması nedeniyle bölgeye abluka altına alan polis, geniş kapsamında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada şüphelilerin de tek tek kimlikleri kontrol edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşın can ve mal güvenliği konusunda suç unsurlarıyla mücadele amacıyla şehir genelinde huzur-güven denetimleri uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HATAY-İskenderun'da huzur operasyonu
Etiketler : İskenderun, Narkotik, Huzur, Güncel
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