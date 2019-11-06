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Hatay iskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

06.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:53
İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği bir kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Özel Hareket polislerinin de mahalleye geldiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay iskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

İskenderun, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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