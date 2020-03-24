Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››HATAY İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek - Haberler

HATAY İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecekİSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.

24.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:43
İskenderun 'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek
İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında çeşitli kurumlara dağıtılacak maske ve dezenfektanlarla ilgili toplantı düzenledi. Kaymakamlık avlusunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Tokgöz, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri katıldı.
Kaymakam İskender Yönden, koronavirüs ile mücadelede özellikle sağlık alanında eksikliği hissedilen maske temini konusunda harekete geçtiklerini belirterek, "İlk üretilen maskelerimizi sağlık çalışanlarına vereceğiz. Yarından sonra üretileceklerin 10 bin adetini de sınırda görev yapan Mehmetçiklerimize göndereceğiz. İskenderun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay maske üretimine geçti. Kentin ihtiyacına yetecek kadar maske üretimi için gerekli koşullar temin edildi. Meslek lisemiz ile ilgili bir çalışmamız var onun da devreye girmesiyle günlük 30 bin maske üretmeyi hedefledik. Önümüzdeki hafta içinde plastik çatal kaşık üretmeye başlayacağız. Bu konuda kurumlararası koordinasyon sağlandı. Bu arada İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan 500 kilogram dezenfektan satın alındı. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere çeşitli kurumlara ve sınırda görev yapan birliklerimize dağıtımı yapılacak. Bizim halkımızdan tek talebimiz, evde kalmalarıdır" dedi.
'TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ'
Koronavirüsün gündeme geldiği günüden bugüne tüm kurumlarla birlikte koordineli bir çalışma izlediklerini belirten Başkan Tosyalı, "Belediyemizin tüm imkanlarını İskenderunlu hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü 7 gün 24 saat ve vefa hattımız her arayan ihtiyacı talebi olanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. 45 mahallemiz var, sokaklarımız ve caddelerimiz yıkanıyor. Kadın kültür merkezlerimizde maske üretiyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
HATAY İskenderun’da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

Kaynak: DHA

Etiketler : İskender Yönden, Koronavirüs, İskenderun, İskender, Güncel

Haberin Videosu :

HATAY İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:02: Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı - Haber 20:02: Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Haber 20:02: Arap ülkelerindeki yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor - Haber 20:01: Olimpiyatlar koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi - Haber 20:01: Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading