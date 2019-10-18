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Hatay iskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklamaHatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

18.10.2019 11:57
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı Narkotik ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlatıldı. Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Hatay iskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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