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Hatay iskenderun devlet hastanesi'nde yangın paniği

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniğiHATAY'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

15.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:34
Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
HATAY'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasara neden olan yangın, kısa süreli panik yarattı.
İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımdan saat 21.00 sıralarında dumanların geldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, güç kaynağından çıktığı belirlenen yangını, büyümeden söndürdü. Yoğun duman nedeniyle hastanenin acil servisi bir süre hizmet veremedi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, hasara neden oldu.
Hatay iskenderun devlet hastanesi'nde yangın paniği

Devlet Hastanesi, İskenderun, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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