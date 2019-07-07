07.07.2019 10:57
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Hatay İskenderun konserlerle coşuyor

İskenderun konserlerle coşuyorHatay'ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan şarkıcı Derya Uluğ, izleyenleri coşturdu.

İskenderun konserlerle coşuyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan şarkıcı Derya Uluğ, izleyenleri coşturdu.
Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen festival etkinliklerinin ikinci gecesinde sahne alan Derya Uluğ, İskenderunlular'a müzik ziyafeti sundu. İskenderunlular Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen konsere büyük ilgi gösterdi. Havai fişeklerin gökyüzünü renklendirdiği gecede sanatçı Selin Sümbültepe de birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. İskenderunlular sıcağa rağmen gönüllerince eğlendi. Hatay İskenderun konserlerle coşuyor
Kaynak: DHA
Derya Uluğ, İskenderun, Hatay, Güncel

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