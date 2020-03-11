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HATAY İskenderun Körfezi'nde demirli gemiden kaybolan Gürcü genç aranıyor

İskenderun Körfezi'nde demirli gemiden kaybolan Gürcü genç aranıyorHATAY'ın İskenderun Körfezi'ndeki demirli olan gemide çalışan Gürcistan uyruklu Davit Tsulukidze (25), kayboldu.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:07
İskenderun Körfezi'nde demirli gemiden kaybolan Gürcü genç aranıyor
HATAY'ın İskenderun Körfezi'ndeki demirli olan gemide çalışan Gürcistan uyruklu Davit Tsulukidze (25), kayboldu. Türkiye'ye gelen ağabey Levan Tsulukidze, kardeşinin bulunması için yardım istedi.
Geçen hafta Trabzon 'dan otobüsle İskenderun'a gelen Gürcü gemici Davit Tsulukidze, 'Ela S' gemisindeki kamaraya yerleşti. Aynı gece İsrail'e yük almak için açıkta bekleyen gemi, ertesi sabah limana yanaştı. Ancak gemide çalışan tüm personeller toplanmasına rağmen Tsulukidze'nin gemide olmadığı fark edildi. Bunun üzerine kamarasına bakıldığında eşyaları bulunan Tsulukidze'ye, ulaşılamadı. Personellerin haber vermesi üzerine sahil güvenlik ekipleri, açıktaki gemide kaybolan Tsulukidze'yi bulmak için arama çalışmaları başlattı. Kardeşinin kaybolduğu haberini alan Levan Tsulukidze ile arkadaşı Raul Phartenadze de İskenderun'a gelerek, Tsulukidze'nin bulunması için yardım istedi.
7 GÜNDÜR KAYIP
Kardeşiyle gemiye yerleştiği gün görüntülü konuştuklarını anlatan Levan Tsulukidze, "Arkadaşları bulamayınca bize haber verdiler. Kaldığı yerde eşyalarından şapka, tişört, spor ayakkabısı yok. Diğerler eşyaları ve telefonu duruyor. Sahil güvenlik ekipleri arıyorlar. 7 gündür bulamadık" dedi. HATAY İskenderun Körfezi'nde demirli gemiden kaybolan Gürcü genç aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler : İskenderun, Gürcistan, Trabzon, Güncel

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