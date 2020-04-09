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HATAY İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı

İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların normal günlerde yoğun kalabalık oluşturduğu sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı.

09.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:48
İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların normal günlerde yoğun kalabalık oluşturduğu sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı. Sahil, üzerindeki parklarla sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.
İlçede, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarını ağırlıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı. HATAY İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel
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