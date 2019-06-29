29.06.2019 10:33
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Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı

Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.

Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen yangın tatbikatın bu yılki adresi özel bir hastane oldu. Tatbikatta ilk olarak hasta ve hastane çalışanlarının tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye personelleri tarafından yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği hastanenin çatısına çıkarılan bir temsili hasta, hidrolik merdivenli itfaiye aracının uzatılmasıyla çatıdan indirildi. Hastanın indirilme anı çevredekiler tarafından alkış aldı. Tatbikat, temsili hastanın sedyeyle itfaiye merdiveninden indirilmesiyle son buldu.Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Kaynak: İHA
İtfaiye , Antakya , Hatay , Genel

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