29.06.2019 09:57
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Hatay İtfaiyesinden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı

Hatay İtfaiyesinden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.

Hatay 'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen yangın tatbikatın bu yılki adresi özel bir hastane oldu. Tatbikatta ilk olarak hasta ve hastane çalışanlarının tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye personelleri tarafından yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği hastanenin çatısına çıkarılan bir temsili hasta, hidrolik merdivenli itfaiye aracının uzatılmasıyla çatıdan indirildi. Hastanın indirilme anı çevredekiler tarafından alkış aldı. Tatbikat, temsili hastanın sedyeyle itfaiye merdiveninden indirilmesiyle son buldu. - HATAY
Kaynak: İHA
Antakya , İtfaiye , Hatay , Yaşam

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