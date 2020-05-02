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HATAY Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kablo hırsızlığına 3 tutuklamaHATAY'ın İskenderun ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

02.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:46
Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.
İskenderun ilçesindeki polis ekipleri, ilçeye bağlı Çankaya ve Denizciler mahallelerinde telekomünikasyon şirketine ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, Çankaya Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınlarında iki kişinin kablo yaktığını tespit etti. Şüphelilerin yanına giden ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerin İ.E. ve M.Ö. olduğu belirlendi. Bir süre sonra, Denizciler Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığı şüphelisi M.P. de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi HATAY Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Çankaya, Polis, Güncel, Haber

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