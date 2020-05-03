Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtıHATAY'ın Yayladağı ilçesinde kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı.

03.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:05
Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı.
Yayladağı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir Projesi' kapsamında 15 kadın çiftçiye dağıtılan lale soğanları ilk ürünlerini verdi. Çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy, ilk kez ekimi yapılan lalenin veriminden memnun olduklarını söyledi. Üretici Merve Yaşlak da verilen yetiştiricilik eğitiminin ardından lalelerin bakımını yaptıklarını kaydetti. HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yayladağı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:54: Antalya'da 3. katın penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haber 18:50: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Korona virüs Wuhan'daki laboratuvarda yapıldı" - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin