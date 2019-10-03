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Hatay kamplardaki 70 bin suriyeliye sıcak yemek

Kamplardaki 70 bin Suriyeliye sıcak yemekSuriye'nin İdlib kenti güney kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH),İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.

03.10.2019 14:07
Kamplardaki 70 bin Suriyeliye sıcak yemek
Suriye'nin İdlib kenti güney kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH),İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.
Vakfın, Suriye'de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle sağlanan gıda malzemelerinden yemek pişirilerek savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Bölgede saldırılardan kaçan yüz binlerce sivilin olduğunu belirten Tosun, Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor, ancak mağdur durumda olan yüz binlerce insan var dedi.
Hatay kamplardaki 70 bin suriyeliye sıcak yemek

Türkiye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA

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