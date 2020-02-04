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Hatay-kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtı

Kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtıHATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir apartmana giren 4 şüpheli, kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri çalıp, kaçtı.

04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:55
Kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtı
HATAY'ın ilçesindeki bir apartmana giren 4 şüpheli, kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Muradiye Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, hırsızlık olayları artınca bina sakinleri güvenlik kamerası taktırdı. Ancak önceki gün apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapıları önündeki ayakkabılıkları alıp, kaçtı. Birkaç saat sonra yine aynı apartmana şüpheli 2 kişi girdi. İkili de ilk hırsızlıktan geride kalan ayakkabı ve terlikleri aldı. Hırsızlık olayları ve şüphelilerin rahat tavırları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hatay-kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtı

İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA


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