Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

HATAY Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldı

Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, evin bahçe duvarındaki demir korkuluğun karnına saplandığı kedi, ekiplerce kurtarılarak, tedaviye alındı.

15.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:10
Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, evin bahçe duvarındaki demir korkuluğun karnına saplandığı kedi, ekiplerce kurtarılarak, tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçe duvarındaki demir korkuluklarının, kediye saplandığı görenler, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen İskenderun Belediyesi'ne bağlı Çevre Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesip, kediyi kurtardı. Yaralı kedi daha sonra Belediye'nin geçici hayvan barınma merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimlerce tedavisi yapılan yaralı kedi, korumaya alındı. Yaralı kedinin, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. HATAY Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Haberler ›› Güncel ››HATAY Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:36: Gürcistan'dan Covid-16 nedeniyle Türkiye'ye destek - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:34: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı - Haber 23:33: Ukrayna'da terör operasyonu! O anlar kamerada - Haber 23:30: FLAŞ - Haber 23:15: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil - Haber 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber