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Hatay kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıHatay'da önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Suriyeli Mosab A. yaralandı.

09.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:53
Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
'da önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Suriyeli Mosab A. yaralandı. Araçta sıkışan Mosab A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde Mosab A. yönetimindeki 31 SAA 169 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Süleyman K. yönetimindeki 31 TN 093 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mosab A. ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.
Hatay kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İtfaiye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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