Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

HATAY Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı

Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybeden kendisi de yaralı kurtarılan İbrahim Yıldırım, hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

28.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:58
Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybeden kendisi de yaralı kurtarılan İbrahim Yıldırım, hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Kazadan yaralı kurtulan Yıldırım, "Biz hukuken mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kazalar olmasın hayatlar sönmesin" dedi.
Kaza, 2 Nisan'da saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Muhammet Enes Kul (19), Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
'BAŞKA HAYATLAR SÖNMESİN'
Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazanın olduğu 2 Nisan günü çarşıdaki işleri için eşi, kardeşi ve yengesiyle yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, "Yola girdiğimizde uzun araç kuyruğu vardı. Koronaviris nedeniyle yolda denetim yapılıyordu. Araçla geri dönmek isterken başka araçlarda yanıma ve arkama gelince kaldım. Sonrasında da kaza oldu. Aynı yerde yıllardır freni tutmayan araçların neden olduğu kazalar oluyor ve insanlar hayatlarını kaybediyor. 1994 yılında ilk kaza olduğunda tedbirler alınsaydı bugüne gelene kadar yaşanan kazalar olmazdı. Belen'den İskenderun'a 15 kilimetre iniş var. Bir kaçış rampası yok. Bugüne kadar bu düşünülüp yapılabilirdi. Ağır tonajlı araçların girişi yasaktır tabelasının yanı sıra ağır para cezaları uygulanmalı. Kazalar, öngörülemez hadiselerdir. Daha önce vuku bulduğu için öngörülebilir olarak tanımlanan bir hadiseye artık kaza denemez. Biz hukuken mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kazalar olmasın hayatlar sönmesin" dedi.
İbrahim Yıldırım'ın Avukatı Murat Ömer Düzen de olayla ilgili savcılık soruşturması devam ettiğini, davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, 1994 yılından bu yana bölgede 8 kazanın meydana geldiğine dikkat çekti. HATAY Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Yıldırım, İskenderun, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23’e yükseldi Haberler
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
İstanbul’da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD’nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Haberler››Güncel››HATAY Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı - Haber 18:03: İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı - Haber 18:02: FLAŞ - Haber 18:02: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Ramazan İklimi" programları düzenlenecek - Haber 18:00: Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu - Haber 17:06: Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi - Haberler 16:27: Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:15: Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler