HATAY Kendisini yakmaya çalışan seyyar satıcının domateslerini belediye başkanı sattı

Kendisini yakmaya çalışan seyyar satıcının domateslerini belediye başkanı sattı
HATAY'ın Kırıkhan
ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren Kırıkhan Belediyesi
zabıta ekiplerine tepki gösteren Hüseyin D., üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.
Kendini yakması engellenerek hastaneye kaldırılan Hüseyin D.'nin tezgahıhdaki domates ve yumurtaları yoldan geçenlere satan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz, topladığı parayı seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
Kırıkhan'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren seyyar satıcı elindeki benzin dolu bidonla belediyenin önüne gelerek kendisini yakmaya çalıştı. Belediye zabıta yetkilileri olaya anında müdahale ederek satıcının elindeki çakmağı alıp üzerine su sıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz
seyyar satıcı Hüseyin D.'yi ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seyyar satıcının belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahındaki domates ve yumurtaları gören Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara seyyar tezgahtaki domates ve yumurtaları satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
Olay sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Zabıta
arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, seyyar satıcılık yapan kardeşimiz Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişmiş. Zabıta arkadaşlarımız olayı engellemek için anında müdahale etmişler. Geldik seyyar satıcı arkadaşımızla görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım. Bu türde yaşanacak olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracağız? dedi.
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Kaynak: DHA