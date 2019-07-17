Hatay Kent konseyi toplandı

Gerçekleştirilen toplantıya Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ve Hatay Kent Konseyi Çalışma Planı Komisyonu üyeleri katıldı.

KENTİ İLGİLENDİREN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Hatay'ın ekonomik, kültürel, sosyal açıdan değişim ve gelişimini değerlendirerek fikir alışverişinde bulunan üyeler, çalışmalarının daha başarılı ve faydalı geçebilmesi amacıyla"Hatay Kent Konseyi Ortak Akıl Çalıştayı" yapılması kararı verdi.

Hatay'ın prestiji için stratejik planlamanın başarısının ancak ortak bir çalışma ile mümkün olabileceği belirten Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, birçok görüş ve tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve çalışma gruplarının oluşturulacağını belirtti.