17.07.2019 11:17
Haberler» Güncel» Haber

Hatay Kent konseyi toplandı

Hatay Kent konseyi toplandı

Hatay Kent Konseyi Çalışma Planı Komisyonu 16 Temmuz Salı günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda toplantı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantıya Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ve Hatay Kent Konseyi Çalışma Planı Komisyonu üyeleri katıldı.

KENTİ İLGİLENDİREN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Hatay'ın ekonomik, kültürel, sosyal açıdan değişim ve gelişimini değerlendirerek fikir alışverişinde bulunan üyeler, çalışmalarının daha başarılı ve faydalı geçebilmesi amacıyla"Hatay Kent Konseyi Ortak Akıl Çalıştayı" yapılması kararı verdi.

Hatay'ın prestiji için stratejik planlamanın başarısının ancak ortak bir çalışma ile mümkün olabileceği belirten Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, birçok görüş ve tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve çalışma gruplarının oluşturulacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler
Kent Konseyi, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:28   Havuzda hijyene dikkat edin!
14:28   Kuşadası'na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi
14:26   Göktuğ Molla'dan gümüş madalya
14:25   Maden sahasında toprak kayması
14:25   ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR 3
14:25   TEKİRDAĞ 49 YILDIR AYNI MAKASLA TERZİLİK YAPIYOR
14:25   "Gönderilen her kurban Türkiye demek"