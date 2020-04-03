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HATAY Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildi

Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildiHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde araçlara dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

03.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:14
Kırıkhan 'da araçlar dezenfekte edildi
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde araçlara dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı çalışma başlattı. Ekipler, ilçedeki Topboğazı mevkiinde uygulama yaparak yoldan geçen sürücülerin araçlarına dezenfekte çalışması gerçekleştirilmesini sağladı. Seyir halindeki araçlar durdurulup virüs tehlikesine karşı bir bir dezenfekte edilirken, sürücülere ve yolculara da maske ve eldiven takılması, koltuklar arasında mesafe bırakılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
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HATAY Kırıkhan’da araçlar dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Güncel

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HATAY Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildi
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