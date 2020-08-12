HATAY Kırıkhan’da besicilere damızlık koç dağıtıldı

Kırıkhan'da besicilere damızlık koç dağıtıldı

HATAY İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma' projesi kapsamında Kırıkhan ilçesinde besicilere 78 damızlık koç dağıtıldı.

Proje kapsamında yüzde 25 vatandaş, yüzde 75 devlet katkısıyla Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden temin edilen 78 adet damızlık koç, ilçedeki 18 besiciye verildi. Damızlık koç dağıtım törenine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanvekili Uğur Polat ve besiciler katıldı. Törende konuşan Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, son 6 yılda 65 besiciye 417 küçükbaş hayvan dağıtıldığını ve Hatay'da 450 binin üzerinde küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, Hassa ve Kırıkhan'da ise mera alanı fazla olmadığı için bu bölgelerde küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Her yıl bakanlığın küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvanlardaki verimliliği arttırmak amacıyla koç dağıtımı faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Çolakoğlu, "Çamsarı, Alaybeli, Camuzkışlası, Aygırgölü ve Demirkonak mahallelerimizde besicilik yapan üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Besicilerimizin de küçükbaş hayvanların verimini ve damızlık değerlerini artırmak için yenilemeleri ve kan değişimini sağlayıp verimliliklerin artması için gerekli çalışmaları yapmasını arzu ediyoruz. Koçlarımız ilimiz ve ilçemizde besicilik yapan besicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.