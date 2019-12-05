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Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

Kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfiHatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 eğitim öğrencisi sinemaya götürüldü.

05.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40
'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi
'ın Kırıkhan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 eğitim öğrencisi sinemaya götürüldü.
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İ.Cahit Ayazhan, Belediye Başkan Yardımcısı M.Tolga Üçdal ve birim müdürlerinin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizesinde 10 Özel eğitim okulunda eğitim gören 250 öğrenci sinemayla buluşturuldu. Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'ndeki sinema salonunda ilk kez sinemayla tanışıp 'Konuşan Hayvanlar' filmini izleyen çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.
Sinema salonunu özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklara ayırdıklarını belirten Başkan Yavuz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Yavuz, kültür hizmetlerini her geçen gün arttıracaklarını kaydetti.
Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

Dünya Engelliler Günü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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