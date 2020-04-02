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HATAY Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor

Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyorHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem aldı.

02.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:32
Kırıkhan 'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem aldı.
İlçede koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor. Sosyal izoleyi sağlamak amacıyla Kırıkhan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkhan Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. İlçedeki Kanatlı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, insan ve trafik yoğunluğunun azalması sağlandı. Polis ekipleri tarafından PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem alındı. Koronavirüs salgını riskinin en aza indirilmesi amacıyla sıra bekleyen vatandaşlar sık sık uyarıldı. Yetkililer tarafından koronavirüs tehlikesi bitinceye kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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HATAY Kırıkhan’da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkhan, Polis, Güncel

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HATAY Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor
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Haberler ›› Güncel ››HATAY Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor - Haberler

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