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HATAY Kırıkhan'da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye ceza

Kırıkhan'da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye cezaHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs önlemlerine uymayarak açılan çay ocağına baskında, içki içip, okey oynayan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri mühürlendi.

15.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:18
Kırıkhan 'da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye ceza
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs önlemlerine uymayarak açılan çay ocağına baskında, içki içip, okey oynayan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri mühürlendi.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, koronavirüs salgını riskini en aza indirmek amacıyla kapalı olması gereken bir çay ocağının açık olduğu ihbarını aldı. İlçedeki Bahçelievler Mahallesi Çamlık mevkisinde bulunan iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 6 kişinin alkol ve sigara tüketerek, okey oynadığını tespit etti. Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinde bulunan 6 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulanıp, çay ocağı mühürlendi. HATAY Kırıkhan’da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Güncel
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